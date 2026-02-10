Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Na dálnici padly čtyři kauce za 550 000 korun
Dva zahraniční řidiči s kaucí nesouhlasili, policisté jim zadrželi doklady a registrační značku.
Čtyři kauce v celkové výši 550 000 korun za porušení zákona o silniční dopravě uložili ve středu 4. února policisté z dálničního oddělení Velký Beranov řidiči a dopravcům, jejichž jízdní soupravy policisté kontrolovali na dálnici D1. Policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov, která je součástí speciálního policejního týmu Kamion, kontrolovala na kontrolním stanovišti u dálnice D1 na 115,5 kilometru ve směru jízdy na Prahu zejména řidiče kamionu, zda dodržují platná ustanovení zákona o silniční dopravě a zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Po půl desáté dopoledne policisté kontrolovali nákladní jízdní soupravu s rumunskou registrační značkou, kterou řídil pětatřicetiletý cizinec. Kontrolou dat policisté zjistili, že řidič užil kartu, na kterou nemá oprávnění na dojezd do Rumunska, nedoložil režimy činnosti řidiče, nedodržel bezpečnostní přestávky, překročil prodlouženou denní dobu řízení. Dopravce je tedy podezřelý z porušení zákona o silniční dopravě. Dopravci policisté uložili kauci ve výši 200 000 korun. Řidič nechtěl na místě se zjištěnými porušeními souhlasit a nesouhlasil ani s výší kauce pro dopravce. Nakonec kauci uhradil.
Hned několik porušení zjistili policisté při další kontrole na stejném kontrolním místě. Odpoledne kontrolovali nákladní jízdní soupravu složenu z tahače a návěsu s rumunskými registračními značkami. Jízdní soupravu řídil osmatřicetiletý cizinec. Důkladnou kontrolou dat policisté zjistili, že řidič užil kartu, na kterou nemá oprávnění, nedodržel bezpečnostní přestávky, překročil prodlouženou denní dobu řízení a přesáhl součet doby řízení ve dvou týdnech. Dopravce se sídlem v Rumunsku je podezřelý z porušení zákona o silniční dopravě. Dopravci policisté uložili kauci ve výši 100 000 korun, protože dopravce nemá sídlo v České republice. Řidič této jízdní soupravy byl současně veden v systému nedoplatků pokut CEPAN, kde na pokutách dlužil 2000 korun. Tento nedoplatek na místně uhradil, stejně jako pokutu za porušení silničního zákona, která činila 5 000 korun v příkazním řízení. Na místě uhradil také uloženou kauci.
Před půl šestou odpoledne policisté kontrolovali další jízdní soupravu. Tahač s návěsem s tureckou registrační značkou řídil jednačtyřicetiletý cizinec. Kontrolovaná nákladní jízdní soupravy byla podezřelá z opakované manipulace s tachografem. Kontrolou tachografu nákladní jízdní soupravy bylo zjištěno porušení zákona o silniční dopravě. Řidič nebyl schopný doložit režimy činnosti, měl nesprávně opravený tachograf a byla prokázána manipulace s pojistkami. Řidič je podezřelý z přestupku podle zákona o silniční dopravě. Policisté proto řidiči uložili kauci ve výši 50 000 korun. Z porušení stejného zákona je podezřelý také dopravce. Proto dopravci policisté uložili kauci ve výši 200 000 korun. Tento dopravce je za porušování zákona řešen opakovaně, řidič jízdní soupravy reaguje neadekvátně a při řešení porušení a provádění kontroly nespolupracuje. Řidič se při včerejší kontrole dožadoval servisu a toho, že to bude celou věc řešit s ambasádou. Podle stažených dat bylo zřetelné, že tento řidič opakovaně vytahuje pojistku z pojistkové skříně a tím neoprávněně manipuluje s tachografem, kdy při poslední jízdě ujel s vytaženou pojistkou více než 100 kilometrů. Protože řidič odmítal uhradit uložené kauce, policisté mu zadrželi doklady a jízdní soupravě odebrali registrační značky.
„Ukládat kauce v maximální výši 200 000 korun za závažná porušení zákona o silničním provozu nám od 1. července loňského roku umožňuje novela tohoto zákona. Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, můžeme mu kromě jiného v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také můžeme zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla,“ uvedl npor. Bc. Jiří Šoukal, vedoucí dálničního oddělení Velký Beranov.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
