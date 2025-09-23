Policie České republiky  

Na dálnici D6 předjel policejní vůz rychlostí 172 km/h

Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,04 promile. 

Dopravní policisté z Dálničního oddělení Lubenec se v sobotu 20. září letošního roku zaměřili mimo jiné na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Krátce po deváté hodině ranní na dálnici D6 u Chebu předjel policejní vůz řidič osobního vozidla značky Volkswagen.

Tomu policisté naměřili rychlost 172 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 130 km/h. Z tohoto důvodu se policisté za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili.

Policisté u šestatřicetiletého řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,04 promile. Na místě mu tak zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

nprap. Jan Bílek
23.9.2025

