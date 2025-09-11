Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Na dálnici boural, byl pod vlivem alkoholu a vezl nezletilé dítě
Nadýchal přes 3,5 promile alkoholu
Oznámení o stojícím vozidle na dálnici D48 v katastru obce Třanovice ve směru jízdy na Frýdek-Místek přijali policisté v odpoledních hodinách posledního prázdninového dne. Policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek vyjeli na místo a po příjezdu nalezli ve vozidle, které bylo viditelně poškozené, spícího muže. Ten ležel na matraci na sklopených zadních sedačkách a vedle něj si hrálo nezletilé dítě. Policisté se snažili muže vzbudit a zjistit, co se stalo. Po chvíli se jim podařilo muže probudit, avšak nebyl zrovna moc schopen uvést bližší informace. Při dechové zkoušce mu naměřili přes 3,5 promile. Přivolaní zdravotníci 47letého muže i nezletilce převezli do nemocnice. Ve vozidle policisté nalezli různé prázdné obaly od alkoholu. Následně zjistili i místo, kde došlo ke střetu daného vozidla se svodidly a dopravním značením. Vše zadokumentovali, a jakmile okolnosti dovolily, vyslechli řidiče. Ten uvedl, že se vracel se svým synem z dovolené ze Slovenska a mířil do Čech. Při jízdě i po ní měl požívat alkohol. Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
mjr. Bc. Pavla Jiroušková
11. září 2025