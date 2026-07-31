Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Na D35 213 km/hod
Dvaadvacetiletý mladík přišel o řidičák.
Kam spěchal, to nevíme, každopádně místo o pár minut později do cíle nedojel vůbec. Hned na místě silniční kontroly mu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Včera v dopoledních hodinách mladému řidiči na dálnici D35 ve směru na Olomouc policisté naměřili rychlost 213 km/h. Po odečtení zákonné tolerance jel o 76 km/hod rychleji, než je dovolená rychlost mimo obec na dálnici. Dechovou zkoušku měl v pořádku. Teď mu hrozí až 18 měsíců zákaz řízení.
31. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková