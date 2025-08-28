Policie České republiky  

Na D11 u Hradce Králové v protisměru a pod vlivem alkoholu

Nebezpečná jízda se naštěstí obešla bez zranění 

Během uplynulého víkendu byla na linku 158 opakovaně hlášena nebezpečná jízda vozidla značky Toyota, které se pohybovalo v protisměru na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na místo okamžitě vyrazily dostupné policejní hlídky.

Jedna z hlídek vozidlo brzy lokalizovala, zatímco další hlídka preventivně zastavila provoz dálnice ve směru na Prahu. Díky rychlé reakci a dobré orientaci policistů se podařilo vozidlo bezpečně zastavit u exitu v katastrálním území obce Nové Město.

Při prvním kontaktu s 45letým řidičem pojali policisté podezření, že muž může být pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška toto podezření potvrdila, kdy přístroj ukázal na hodnotu téměř 3 promile alkoholu.

Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda.

Policisté včerejšího dne muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Muž svého jednání litoval a naštěstí během jeho nebezpečné jízdy nedošlo k žádné dopravní nehodě ani zranění.

Policie připomíná, řízení pod vlivem alkoholu je nebezpečné, nezodpovědné a trestné. I malá dávka může výrazně ovlivnit úsudek a reakce. Všímejte si provozu. Pokud zaznamenáte vozidlo jedoucí v protisměru, neváhejte a okamžitě volejte linku 158. Vaše rychlá reakce může zabránit tragédii.

28. srpna 2025
prap. Mgr. Martin Stránský

