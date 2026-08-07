Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Na Chebsku odcizil jízdní kola
Skončil ve vazbě.
Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třicetiletému muži z Chebu.
Podezřelý muž měl na začátku srpna procházet ulicemi města Františkovy Lázně. Kolem půl třetí hodiny ranní si všimnul jízdního kola. Poškodil jistící zámek a kolo odcizil. Následující den se měl přemístit do Chebu. Krátce po čtrnácté hodině přišel k jedné z čerpacích stanic, kde si všiml volně odloženého elektrokola s příslušenstvím, jako například cyklistická helma, nebo cyklistické rukavice. Když se u kola nikdo nenacházel, měl ho odcizit a z místa odjet.
Případem se začali zabývat policisté, a také strážníci místní městské policie. Jen několik málo minut po krádeži elektrokola se jim podařilo třicetiletého muže zadržet. To bylo následně vráceno majiteli.
Svým jednáním způsobil škodu přibližně 30 tisíc korun.
Skončil ve vazbě.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jan Bílek
7.8.2026