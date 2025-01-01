Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na čerstvě „pořízeném“ elektrokole ujel jen pár metrů

Recidivistovi hrozí až tři léta za mřížemi. 

V průběhu minulé sobotní noci zaujalo devětadvacetiletého muže odstavené elektrokolo v centru Uherského Hradiště. Podezřelý chvíli kolem kola se zájmem chodil a pár hodin po půlnoci na něj usedl a odjel. Co ovšem netušil, že už ho  nějakou chvíli pozorují kriminalisté ze svého civilního služebního vozidla, kteří zde shodou okolností vykonávali jinou policejní činnost. Po velmi krátkém úniku z místa činu byl s jeho údivem touto hlídkou zadržen. 

Známému recidivistovi, který byl již v uplynulých třech letech za obdobnou trestnou činnost odsouzen, hrozí za trestný čin krádež až tři léta za mřížemi.

Jízdní kolo v hodnotě třiatřiceti tisíc jsme vrátili majiteli.

17. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

