Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Na čerstvě „pořízeném“ elektrokole ujel jen pár metrů
Recidivistovi hrozí až tři léta za mřížemi.
V průběhu minulé sobotní noci zaujalo devětadvacetiletého muže odstavené elektrokolo v centru Uherského Hradiště. Podezřelý chvíli kolem kola se zájmem chodil a pár hodin po půlnoci na něj usedl a odjel. Co ovšem netušil, že už ho nějakou chvíli pozorují kriminalisté ze svého civilního služebního vozidla, kteří zde shodou okolností vykonávali jinou policejní činnost. Po velmi krátkém úniku z místa činu byl s jeho údivem touto hlídkou zadržen.
Známému recidivistovi, který byl již v uplynulých třech letech za obdobnou trestnou činnost odsouzen, hrozí za trestný čin krádež až tři léta za mřížemi.
Jízdní kolo v hodnotě třiatřiceti tisíc jsme vrátili majiteli.
17. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.