Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Na čarodějnice se nesahá
Záhada zmizelé čarodějnice vyřešena. Pomohla kamera… a možná i magie lovosických policistů.
Policisté z obvodního oddělení v Lovosicích se v uplynulých dnech zabývali případem, který by na první pohled mohl působit jako drobná, téměř až úsměvná epizoda. Jenže jak už to tak bývá, i malé činy mohou mít velké a někdy až magické následky.
Neznámý muž se totiž rozhodl „obohatit“ o dekoraci v podobě čarodějnice, která byla zavěšena na stromě před domem s pečovatelskou službou v Lovosicích. Tato čarodějnice přitom nebyla jen tak ledajaká, ale zpříjemňovala prostředí místním seniorům a dodávala místu příjemnou, téměř pohádkovou atmosféru. To však dotyčného neodradilo. Bez váhání ji měl ze stromu utrhnout a odnést si ji pryč. Celý čin navíc měla zachytit bezpečnostní kamera, která jeho „čarodějnický úlovek“ pečlivě zdokumentovala. Právě díky těmto záznamům byl podezřelý muž ztotožněn a policií z Lovosic vypátrán.
Škoda měla být sice vyčíslena na pouhých 200 korun, ale jak se ukazuje, v tomto případě nešlo jen o peníze. Muž si totiž svým činem možná přivolal něco mnohem horšího než jen pozornost policie. Odcizením čarodějnice, která měla dohlížet na klid a pohodu místních obyvatel, na sebe podle všeho uvalil nejednu kletbu.
Přeci se jen nacházíme v období, kdy podle tradic mají tyto svátky chránit před zlem, temnými silami a zároveň přinášet očistu. Zdá se, že ochrana zafungovala přesně tak, jak měla.
Senioři tak zůstali před zlem ochráněni, zatímco podezřelý muž si místo kouzelného artefaktu odnese spíše nepříjemnou zkušenost a bude očištěn v podobě jeho trestu. Za jeho čin mu totiž hrozí až dva roky odnětí svobody, protože nejde o jeho první podobný prohřešek. Za obdobnou trestnou činnost byl již v minulosti odsouzen.
30. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje