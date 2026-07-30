Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na benzinku přijel s bezmála pěti promile
Šel si koupit další lahev alkoholu.
V pondělí kolem půl deváté večer vyjížděli policisté z oddělení hlídkové služby do Lišova, kam měl vozidlem škoda přijet muž, který působil opile. Došel si na benzinku koupit alkohol a následně upadl. Přihlížejícím to nedalo, a když viděli, v jakém stavu muž je, a navíc hrozilo, že bude chtít z místa vozidlem zase odjet, přivolali policisty. Těm se opravdu naskytl obrázek muže, který se již nemohl udržet na nohách. Policisté s ním provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která v prvním případě ukázala více jak 4,6 promile a při zkoušce druhé bezmála 5. Že už vozidlem neodjede bylo jasné a bylo velké štěstí, že cestou nezpůsobil svou nezodpovědností zranění někomu jinému. Policisté muže pak předali záchranářům. Nezodpovědný řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykovem látky.
Alkohol za volant rozhodně nepatří! Ročně dojde ke stovkám dopravních nehod, ve kterých sehrají roli nezodpovědní lidé, kteří usednou za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Zničit život pak mohou nejen sami sobě, ale mnoha nevinným lidem kolem.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. července 2026