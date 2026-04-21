Na bazarovém portálu nabízeli štěňata
Poškození posílali peníze, psy ale nikdy neviděli.
Českobudějovickým kriminalistům se podařilo objasnit případ podvodných inzerátů, které se týkaly prodeje štěňat. Konkrétně se jednalo o štěňata labradorského retrívra, které dva muži nabízeli na inzertních internetových portálech. Využívali falešnou identitu a různé emailové adresy. Na jejich inzeráty reagovali zájemci z různých koutů naší republiky. Celkem se jednalo o šest poškozených. Ti po dohodě s prodejcem posílali platby za psy v různých částkách na bankovní účet určený prodejcem. Ten sliboval předání štěňat, poté měnil místa i datumy předání a nakonec s poškozenými přestal komunikovat úplně. Prodejci dosud psy zájemcům nedodali, a ani jim nevrátili peníze.Celková škoda, kterou svým jednáním způsobili, dosáhla výše téměř 50 000 korun. Kriminalisté již znají totožnost obou mužů (nar. 1967, resp. 1978). Starší z mužů se tohoto jednání dopustil přesto, že byl v minulosti za obdobný trestný čin odsouzen a v současné době je stále ve zkušební době. V tomto případě se jedná o trestný čin podvodu, za který v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. dubna 2026