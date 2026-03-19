Na autobusovém nádraží řádil vandal

Poškodil autobus Iveco, na kterém vznikla škoda za více jak 80 000 korun. 

Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci. Dosud neznámý pachatel poškodil ze středy na čtvrtek autobus IVECO, který byl zaparkovaný na nástupišti číslo 6, na autobusovém nádraží v Prachaticích. Vandal u autobusu rozbil skleněnou výplň předních dveří a pravý přední blinkr, čímž poškozené společnosti způsobil škodu ve výši nejméně 80 000 korun. Po pachateli nyní pátrají prachatičtí policisté.

Prachatičtí policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 700 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
19. března 2026

Poškození autobusu

Poškození autobusu 

Detailní náhled

Poškození autobusu

Poškození autobusu 

Detailní náhled

Poškození autobusu

Poškození autobusu 

Detailní náhled

