Mzdový účetní / mzdová účetní
KŘP kraje Vysočina, odbor personální, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí – místo výkonu práce Jihlava - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Jihlava
- pracovní poměr na dobu určitou (zprvu zástup za dlouhodobou nepřítomnost zaměstnance, nejdéle do 4. 1. 2028, poté i možnost doby neurčité) 4 měsíce zkušební doba;
Náplň práce
- kompletně zpracovává zúčtování mezd
- zadává proplácení cestovních náhrad
- zadává údaje pro správný výpočet daně
- kontroluje doklady pro přiznání daně
- provádí roční zúčtování daně
- provádí srážky z platu (soudní rozhodnutí, exekuce)
- vystavuje potvrzení pro pracovně právní účely
- zadává a zpracovává údaje o zdravotní pojišťovně
- zpracovává podklady pro výplatu nemocenských dávek
Platové podmínky a další benefity
- 9. platová třída dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- zvláštní příplatek 2.500,00 Kč
- osobní ohodnocení po zapracování
Požadujeme
- SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
- dobrá znalost mzdového účetnictví
- orientace v právních předpisech souvisejících s personální a mzdovou agendou především zákoníku práce, zákona o nemocenském pojištění, zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o daních z příjmu
- spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita a samostatnost
- ochota učit se novým věcem, sledování změn v předpisech
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- uživatelská znalost PC
Výhodou
- zkušenost se systémem SAP
- znalost zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů výhodou
Další informace
- pracovní doba pondělí až pátek
- termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.9.2025
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .
Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.