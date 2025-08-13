Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Myslivec na Tachovsku místo lišky postřelil hledače kovů
Myslivec měl při střelbě na lišku postřelit kulobrokovou kozlicí muže, který hledal za pomoci detektoru kovů vzácné kovy. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.
Dne 3. srpna 2025 krátce před 04:00 hodinou jsme na linku tísňového volání 158 přijali oznámení o poranění muže, který se má nacházet v jedné z menších obcí na Tachovsku. Při příjezdu na místo a následným šetřením celé události tachovští policisté zjistili, že se jedná o čtyřiačtyřicetiletého muže, který měl být postřelen při výkonu práva myslivosti v jedné z honiteb u obce Tachov. K tomu mělo dojít zřejmě tak, že čtyřiašedesátiletý myslivec ho měl při střelbě na lišku postřelit kulobrokovou kozlicí právě v době, kdy se v uvedené době nacházel na louce v blízkosti honitby a měl zde hledat za pomoci detektoru kovů vzácné kovy. Střely měly zasáhnout a poranit poškozeného zejména v jeho levé části těla, zdravotnickou záchrannou službou byl ošetřen a následně letecky transportován do zdravotnického zařízení. Dechová zkouška a test na návykové látky provedené u myslivce byly negativní, u poškozeného byl vyžádán odběr krve. Myslivec dobrovolně, pro důkazní účely trestního řízení, vydal policistům střelnou zbraň i s náboji. Na místě jsme provedli další prvotní neodkladné a neopakovatelné úkony. Dále byl ve věci přibrán soudní znalec z oboru zdravotnictví k podání znaleckého posudku a v současné době, až to poškozenému zdravotní stav umožní, bude provedeno jeho podání vysvětlení a další procesní úkony.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a tachovští kriminalisté se celému případu nadále usilovně věnují.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
13. srpna 2025