Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Myslela si, že dluží za parkování
Zmátla ji upomínková esemeska.
V tomto týdnu přijali policisté ze Žandova oznámení od ženy, která se stala obětí podvodníků. Vše začalo esemeskou, která ji upozorňovala na údajné nezaplacené parkovné. Zpráva obsahovala odkaz na online platbu, kterou rozklikla, a bohužel do ní vyplnila kromě svého křestního jména, příjmení a data narození i veškeré údaje k platební kartě včetně CVV kódu. Následně potvrdila dlužnou platbu ve výši 20 korun a domnívala se, že bude vše v pořádku.
Následující den jí ale z účtu zmizely tisíce korun. Naštěstí si ho hned přes svou banku zablokovala a tím zabránila kompletnímu vybílení účtu. Jak vypadá taková podvodná sms si můžete prohlédnout pod článkem. Pokud dorazí i do vašeho telefonu, okamžitě ji smažte!
Případ jsme kvalifikovali jako přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku v souběhu s přečinem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací.
24. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková