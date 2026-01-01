Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Myslel, že investicí zhodnotí své peníze
Podvedený odeslal podvodníkům dvě stě třicet tisíc.
Lákavé nabídky na zhodnocení peněz chtěl využít čtyřiašedesátiletý muž z Břeclavska. Na Instagramu klikl na odkaz a v otevřeném formuláři vyplnil své osobní údaje. Za krátkou dobu jej telefonicky kontaktoval muž, který ho instruoval k zaslání počáteční investice ve výši dvou tisíc korun. Poté už mu měly peníze začít vydělávat. Po třech týdnech investora kontaktovala pracovnice společnosti s informací, že je potřeba vybrat zhodnocené prostředky. Tvrdila mu, že jeho investice vzrostla na 1,9 milionu korun. Muž proto předal údaje ke svému bankovnímu účtu, aby mu mohly být peníze vyplaceny. Za chvíli však žena zavolala znovu a sdělila mu, že udělala chybu a zhodnocená částka činí pouze 1,4 milionu korun. Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu, a proto jej požádala o vrácení přeplatku. Muž si bohužel neověřil, jestli mu nějaké údajně zhodnocené peníze dorazily na účet, a v dobré víře začal hned odesílat peníze, ovšem ze svých vlastních prostředků. Takto postupně odeslal dvě stě třicet tisíc korun. Ještě vyšší škodě nakonec zabránila banka, která klienta upozornila, že se stal obětí podvodu.
por. David Chaloupka, 9. cervence 2026