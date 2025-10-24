Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Myslel si, že si dopisuje s hereckou celebritou
Muž z Českolipska poslal podvodníkům 41 500 korun. Chtěl se setkat se zahraničním seriálovým hrdinou.
V dubnu loňského roku napsal muž z Českolipska na facebookový profil populárního zahraničního herce zprávu, v níž mu vyjádřil své nadšení ze známého akčního seriálu, v němž hraje herec hlavní roli. K jeho milému překvapení mu brzy na to přišla od této celebrity žádost o přátelství, kterou přijal. V té době netušil, že komunikuje s podvodníky.
Ti ho navedli k tomu, aby se přihlásil do soutěže o nejlepšího fanouška a zaplatil za svou účast poplatek 350 euro. A když ji pak údajně vyhrál, řekli mu, že mu za vítězství náleží odměna ve výši 1 miliardy českých korun. Před převzetím této sumy si musel založit bankovní účet v zahraničí a za něj opět platil. Za zhruba rok a půl jim naposílal 41 500 korun. Také plánovali, že se s ním herec osobně setká v České republice, což nakonec ztroskotalo na tom, že se na nákladech s tím spojených odmítl finančně podílet.
Pochybnosti ho v tomto týdnu přivedly na policejní služebnu. Případ nyní prověřujeme pro přečin podvodu a v této souvislosti apelujeme na uživatele sociálních sítí, aby velmi zvažovali, od koho přijmou žádost o přátelství a kriticky se zamysleli nad tím, jakou motivaci má člověk, který jim lichotí a současně žádá o peníze. Poučte se ze zkušeností lidí, kteří se na internetu chovali příliš důvěřivě až naivně a nedělejte stejné chyby. Jedinou obranou před kyberšmejdy je vaše vlastní odolnost proti léčkám, které na vás na sociálních sítích zkoušejí.
24. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková