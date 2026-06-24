Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muži způsobili škodu přes šest milionů korun
Kriminalisté je obvinili z trestného činu zpronevěry.
Pelhřimovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili dva muže ve věku čtyřiašedesát a šestašedesát let, kteří během jedenácti let způsobili svému zaměstnavateli škodu přesahující šest milionů korun.
Čtyřiašedesátiletý muž z firmy v Pelhřimově, kde pracoval, dlouhodobě svým osobním vozidlem vyvážel zbytky tabulí nerezového plechu, jekly, tyče a další odpadní či k výrobě ještě použitelný nerezový materiál. Během let tak odvozil více než 212 tun nerezu. Část odcizeného materiálu si ponechal pro svoji potřebu, většina však skončila ve výkupnách druhotných surovin, kam jej prodával a peníze z prodeje si nechával zasílat na svůj bankovní účet. Nerez prodával pod svým jménem, ale také pod různými smyšlenými identitami. Více než jeden a půl milionu korun postupně přeposlal na účet svého nadřízeného, kterému jako vedoucímu střediska na základě jejich předchozí dohody vyplácel odměnu za to, že krádeže toleroval a neoznámil je. Kriminalisté při domovní prohlídce u čtyřiašedesátiletého muže zajistili více než 600 kilogramů nerezu, který měl uskladněný pro svoji vlastní potřebu.
Kriminalisté začali v březnu letošního roku případ pečlivě prověřovat. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání mužů. „Čtyřiašedesátiletý muž byl obviněn ze spáchání zločinu zpronevěry,“ řekl mjr. Ing. Bc. Martin Petrák, vedoucí oddělení hospodářské kriminality. Jak dále dodal, obviněn z trestného činu zpronevěry spáchané ve formě účastenství byl i druhý muž.
Obvinění muži se doznali. Po provedení nezbytných úkonů byli ze zadržení propuštěni na svobodu. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na osm let.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
24. června 2026