Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muži vybírali peníze na podvodnou sbírku
Jeden muž je obviněn z trestného činu, druhý je podezřelý z přestupku.
Pelhřimovští policisté velmi rychle dopadli cizince, který minulý týden v Humpolci připravil starší ženu podvodem o více než deset tisíc korun. Vydával se za osobu vybírající příspěvky na sbírku pro hluchoněmé. Podvedená žena ale netušila, že z částky 200 korun, kterou chtěla přispět, bude 500 euro. Cizinec je obviněný z trestného činu. Na policejním oddělení skončil i jeho kamarád, který o pár dní později vylákal na neexistující sbírku od náhodného muže 600 korun.
V úterý 3. března po páté hodině večer byla starší žena v obchodním domě, kde si všimla neznámého muže, který na ni začal gestikulovat a upoutal její pozornost. Měl desky s informacemi ke sbírce na podporu hluchoněmých a lidí v nouzi společně se seznamem jmen a finančních částek. Žena, která v té době nevěděla, že se jedná o podvod a sbírka je falešná, se rozhodla přispět bankovkou v hodnotě 200 korun. Reakce muže byla ale zamítavá s tím, že příspěvek proběhne prostřednictvím mobilního telefonu bezkontaktní platbou. Žena souhlasila, předložila svoji platební kartu a po zadání kódu proběhla transakce. Poté muž odešel a až následně žena zjistila, že přišla o více než dvanáct tisíc korun.
Po přijetí oznámení začali policisté případ prověřovat. Shromažďovali veškeré informace, vyhodnotili záznamy z kamer a díky skvělé spolupráci s ostrahou obchodního domu se dostali na stopu podezřelých cizinců. V druhé polovině minulého týdne byli policisté úspěšní. V pátek 6. března zadrželi v odpoledních hodinách dva podezřelé muže ve věku dvacet a dvaadvacet let v Humpolci, kde se starší z nich snažil pod legendou neexistující sbírky získat peníze od náhodných lidí. Tentokrát se cílem stal mladý muž, který podvodníkovi předal 600 korun. Oba podezřelí cizinci u sebe měli písemnosti s informacemi k podvodné sbírce, která se měla týkat neslyšících, tělesně postižených a dětí postižených chudobou. Zadržení muži směřovali na oddělení, kde byli umístěni do policejních cel. Policisté zajistili listiny a také finanční hotovost v české i cizí měně, které muži vydali. Částku 600 korun dostal podvedený muž zpátky.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání dvacetiletého cizince, který připravil starší ženu o peníze podvodem. Obviněn je ze spáchání přečinu podvodu, případ kriminalisté dále vyšetřují. Jeho dvaadvacetiletý kamarád, který vylákal několik stovek korun od mladého muže, je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, za který mu policisté uložili pokutu v příkazním řízení.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
11. března 2026