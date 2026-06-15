Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muži připravili obsluhu podniku o peníze
Útočníci využili své fyzické převahy.
Kriminalisté objasnili velmi rychle loupež, ke které došlo minulý týden v Jihlavě. Dva návštěvníci podniku v noci využili své fyzické převahy a donutili obsluhujícího muže vydat jim své peníze. Jeden z útočníků je navíc stíhán v souvislosti s další násilnou trestnou činnosti. Oba muži jsou obviněni ze spáchání loupeže a hrozí jim až desetiletý pobyt za mřížemi.
V úterý 9. června přijali policisté v odpoledních hodinách oznámení o útočném jednání, kterému čelil zaměstnanec podniku v průběhu předchozí noci. Dva návštěvníci podniku, kteří tam popíjeli alkohol a šířili informace o své trestní minulosti, odmítali po zavírací době odejít a chovali se agresivně. Kolem půlnoci vše vygradovalo až v loupež. Prověřování závažného případu převzali jihlavští kriminalisté. Provedli šetření a shromáždili dostupné informace. Jednapadesátiletý muž, kterého útočníci připravili o peníze, zranění neutrpěl. Provedeným šetření se kriminalistům postupně podařilo dostat na stopu jednoho z podezřelých mužů. Jedná se o osobu, která mění místo svého aktuálního pobytu a je obtížné ho kontaktovat. Státní zástupce vydal souhlas s jeho zadržením a kriminalisté po něm pátrali. Ve středu odpoledne byli úspěšní. Podezřelého muže policisté dopadli v Třešti, kde byl i se svým komplicem. Oba muže zadrželi a směřovali na jihlavské oddělení, kde byli umístěni do policejních cel.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání dvou mužů ve věku třiatřicet a jednačtyřicet let, jeden je z Jindřichohradecka a druhý z Táborska. „Oba muži jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže spáchané ve spolupachatelství. Mladší z nich je stíhán navíc za přečiny výtržnictví a nebezpečného vyhrožování spáchaného se zbraní,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality s tím, že oba obvinění muži byli v minulosti již opakovaně soudně trestáni. Dopustili se různorodé trestné činnosti, včetně násilné. Starší z nich byl odsouzen již více než desetkrát, má za sebou nepodmíněné tresty odnětí svobody a z vězení byl propuštěn teprve před necelým měsícem. Také druhý obviněný muž má za sebou bohatou trestní minulost, trest odnětí svobody si naposledy odpykal vloni v únoru a letos v lednu byl odsouzen za další spáchanou trestnou činnost.
Oba muži jsou obviněni z toho, že pod pohrůžkami násilím přinutili obsluhu podniku k předání finanční částky deseti tisíc korun. Po zavírací době odmítali odejít a dožadovali se dalšího alkoholu. Když to obsluhující muž odmítl, začali mu vyhrožovat násilím a poškozovat vybavení podniku. Jejich agresivita se zvyšovala a muž měl vážnou obavu z útoku a ničení majetku. Když jim odmítl dát peníze z tržby, zaměřili tlak na jeho peníze. Nejprve mu vzali bankovku, kterou měl u sebe, a následně ho přinutili vybrat další finanční hotovost z bankomatu. S penězi pak odešli.
Mladší z mužů je navíc obviněn z toho, že v první polovině května v obci na Jihlavsku vyhrožoval násilím ženě a jejím příbuzným. Konflikt začal v ubytovacím zařízení banálním sporem týkajícím se psa jedné ubytované ženy. Muž nebyl se situací spokojen a chtěl ji řešit. Vše se ale vystupňovalo, třiatřicetiletý muž začal hrozit usmrcením zvířete a jeho agresivita rychle rostla. Když ženě přišli pomoc její příbuzní, obrátil se útok na ně. Muž jim vyhrožoval brutálním násilím. V ruce navíc držel kovový předmět, kterým se napřahoval a své hrozby tak činil velmi reálnými. Situaci musela uklidnit přivolaná policejní hlídka. Při konfliktu ke zranění nedošlo.
Obvinění muži jsou stíháni na svobodě, před propuštěním ze zadržení byli poučeni o vazebních důvodech. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
15. června 2026