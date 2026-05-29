Muži chtěli přinutit ženu platit
Oba muži čelí obvinění ze tří trestných činů.
Nepříjemnou zkušenost má za sebou žena z Jihlavy, která zjistila, že někdo získal přístup k jejímu gmailovému účtu a dostal se do její komunikační aplikace. Útočník s ní začal komunikovat a vystupoval jako žena. Majitelka prolomeného účtu čelila smyšlenému nařčení, vyhrožování zveřejněním citlivých materiálů a požadavkům na zaplacení peněz. Anonymita internetu ale není bezbřehá. Kriminalisté se postupnou a vytrvalou precizní prací dostali postupně na stopu podezřelých a zjistili, že za vším stojí dva muži až z Moravskoslezského kraje. Se ženou se vzájemně žádným způsobem neznali, její výběr byl věcí náhody. Muži jsou obviněni ze tří trestných činů.
Vše začalo, když pětapadesátiletá žena zjistila, že se někdo zmocnil jejího počítačového účtu, kde změnil telefonní číslo a získal přístup k její sociální aplikaci. Následně začal ženě psát, aniž by věděla, s kým vlastně komunikuje. Označil se za matku desetiletého syna, kterému měla žena údajně zaslat intimní fotografie. Dále pisatel tvrdil, že další škoda mu vznikla, když situaci musel řešit. Žena začala dostávat zprávy, ve kterých autor uváděl, že má její intimní fotografie a v případě, že nezaplatí požadovanou částku, zveřejní je. Hrozil jí také předáním případu policii a požadoval uhradit další jeho domnělé výdaje. Žena nereagovala a požadované peníze nezaplatila. Pisatel se ještě snažil získat přístup k účtu jejího mobilního operátora, to se mu ale nepodařilo. Poté komunikace z jeho strany ustala. Následně žena oznámila případ policii a začali jej prověřovat jihlavští kriminalisté. Dostat se na stopu podezřelých nebylo snadné, při jednání se ženou za sebou nenechávali stopu a bylo zřejmé, že mají v oblasti IT značné zkušenosti. Na jihlavské kriminalisty to ale nestačilo. Tento týden oba podezřelé muže vypátrali, zadrželi a odvezli na jihlavské oddělení k provedení nezbytných úkonů.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání dvou mužů, oba z Opavska. „Muži ve věku jednadvacet a sedmadvacet let jsou obviněni ze tří trestných činů spáchaných ve spolupachatelství. Jedná se o přečin vydírání, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému a dále přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ve stádiu pokusu,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Oba obvinění muži byli již v minulosti opakovaně soudně trestáni za různorodou trestnou činnost, starší z nich má za sebou i trest odnětí svobody. Mladší z obviněných mužů je až do roku 2029 ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody.
Kriminalisté oba muže poučili o vazebních důvodech, stíháni jsou na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na čtyři roky.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
29. května 2026