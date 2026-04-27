Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Můžete přijít o všechno – a ještě se zadlužit
Pozor na „výhodné investice“ z internetu.
Reklamy slibující rychlé zhodnocení peněz na internetu a sociálních sítích nejsou cestou k jistému výdělku. Naopak, velmi často jde o promyšlené pasti organizovaných skupin podvodníků, kteří přesně vědí, jak člověka zmanipulovat.
Stačí kliknout na reklamu, vyplnit kontaktní formulář a kolotoč se rozjíždí. Ozve se „bankéř“, „analytik“ nebo „manažer investic“. Působí důvěryhodně, mluví přesvědčivě a krok za krokem vás vedou k jedinému cíli: připravit vás o peníze. A nejen to. V mnoha případech si na vaše jméno sjednají i úvěry, které pak musíte splácet vy. Podvodníci jsou dobře organizovaní, připravení a útočí na všechny bez rozdílu věku či vzdělání. Jediná skutečně bezpečná rada zní: investujte pouze prostřednictvím ověřených institucí a lidí, kterým důvěřujete. Nabídkám „zaručených zisků“ na internetu se vyhýbejte.
Přesto se těmto podvodům stále daří. Lidé přicházejí o statisíce i miliony korun. Během několika posledních dnů řeší strakoničtí kriminalisté další dva případy.
„Investice“, která skončila dluhem
Žena reagovala na reklamu slibující zhodnocení peněz. Brzy ji kontaktoval údajný bankéř a požádal o vstupní poplatek 4 000 Kč. Po zaplacení získala přístup do investiční platformy, kde viděla „zisk“ – její účet údajně obsahoval 11 000 eur. Když si chtěla peníze vybrat, byla vyzvána k zaplacení dalších 40 000 Kč. To odmítla. Následně ji kontaktoval „manažer“, který ji přesvědčil alespoň k odeslání 27 000 Kč kvůli ověření účtu. Podvodníci ji poté přiměli nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup do telefonu. Získali tak kontrolu nad jejím bankovnictvím. Pod jejich vedením žena vybrala 95 000 Kč, které jí byly připsány na účet. Ve skutečnosti šlo o peníze z úvěru sjednaného na její jméno. Hotovost pak předala neznámému muži. Výsledek? Škoda nejméně 120 000 korun a závazek splácet půjčku.
Více než milionová ztráta
Muž ze Strakonic vyplnil na internetu kontaktní formulář. Následně mu byl zaslán odkaz na investiční platformu. Poté byl volajícím banéřem vyzván k zaslání vstupního vkladu 6 000 Kč. Poté přišel další telefonát. Tentokrát od „analytika“, který nabídl výhodný obchod s minimálním vkladem 18 000 eur. Muž částku odeslal. Když chtěl peníze vybrat, byl instruován, že došlo k chybě a finance „uvízly na mezibráně“. Řešení? Poslat stejnou částku znovu, aby se transakce „odblokovala“. Muž uvěřil. Poslal další stovky tisíc korun. Celková škoda přesáhla jeden milion.
Podobné příběhy mohou znít neuvěřitelně. Mnoho lidí si myslí, že by nikdy nenaletěli. Realita je ale jiná. Podvodníci vedou dlouhé, promyšlené hovory, často trvající hodiny. Jsou vytrvalí, manipulativní a postupně si budují důvěru. Tlačí na emoce, vytvářejí pocit naléhavosti a nedají oběti prostor k racionálnímu rozhodnutí. Čím déle s nimi zůstáváte v kontaktu, tím hlubší je jejich vliv, a tím těžší je z pasti vystoupit.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
27.dubna 2026