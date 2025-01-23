Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Můžete pomoci policistům z Ústecka?

Pátrají po totožnosti muže na fotografii. 

Policisté z Ústeckého kraje, konkrétně ze stanice Meziboří,  pátrají po totožnosti muže z fotografie zveřejněné pod článkem. Může jim pomoci objasnit případ, na kterém nyní  pracují. Touto cestou se obracejí přímo na něj a současně také na veřejnost se žádostí o opomoc při zjištění jeho identity. Muž by mohl mít osobní vazbu na Cvikov a okolí na Českolipsku. Veškeré informace přijme naše známá bezplatná linka 158.

23. 1. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

neznámý svědek 

