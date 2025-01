Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Muže měl zabít a s kamarádem se ho snažil ukrýt

Ms kraj - krajští kriminalisté s kolegy z Krnova objasnili do 24 hodin od oznámení případ vraždy

Předposlední den roku 2024 přijali policisté na lince 158 oznámení o nálezu muže bez známek života v místě výpustě do řeky u bývalé vodní elektrárny v Krnově. Místo policisté zajistili a při ohledání vyvstalo podezření, že na úmrtí by mohla mít podíl jiná osoba. Podezření potvrdil i přivolaný soudní lékař.

Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří ve spolupráci s krnovskými kolegy prověřovali všechny získané a zjištěné informace, a to jak k osobě poškozeného, tak k možným pachatelům a motivu činu. Vytěžili a vyslechli několik desítek osob a do 24 hodin od oznámení zadrželi dva podezřelé.

Na Nový rok zahájil vrchní komisař odboru obecné kriminality trestní stíhání 18letého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy a o rok staršího pro přečin nadržování. Je jim kladeno za vinu, že po požití alkoholu přišli do prostoru neobydlené budovy vodní elektrárny, kde měl mladší z obviněných bez varování napadnout spícího 51letého poškozeného. Opakovanými kopy a údery mu měl způsobit mnohočetná zranění hlavy a hrudníku. Následně jej měl, s pomocí staršího obviněného přenést a ukrýt do koryta výpusti a snažit se zahladit stopy. Poškozený na rozsáhlá závažná poranění zemřel. Motivem násilného činu se kriminalisté zabývají.

Byly podány podněty k návrhu na vzetí obviněných do vazby, které byly u obou soudem akceptovány. Mladšímu hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Staršímu obviněnému trest ve výši čtyř let.

mjr. Jiroušková Pavla

3. prosince 2025

