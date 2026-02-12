Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muže kriminalisté obvinili ze závažného zločinu
Brutalita pachatele a útoky na miminko otřásly i zkušenými kriminalisty.
Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřují v současné době velmi závažný případ, ve kterém se obětí trestného činu stalo teprve osmiměsíční miminko. Vyšetřovatel v úterý 10. února zahájil trestní stíhání dvacetiletého muže a obvinil ho ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví ukončeného ve stadiu pokusu. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vazební stíhání muže. Státní zástupce tento podnět akceptoval. Dnes dopoledne se před okresním soudem v Třebíči konalo vazební zasedání a soud muže poslal do vazby. Přímo ze soudní síně ho hlídka eskortovala do vazební věznice v Brně. V případě prokázání viny obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody v trvání pěti až dvanácti let.
Případem se původně koncem uplynulého týdne začali zabývat kriminalisté oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Třebíč poté, co získali informace o možném podezření, že na ubytovně v Třebíči pobývá muž se svojí družkou a společně se mají starat o osmiměsíční holčičku, která vykazuje znaky možného špatného zacházení a týrání. Existovalo tak důvodné podezření, že by mohlo při péči o dítě docházet se strany matky miminka nebo jejího druha k fyzickému napadání dítěte. Proto policisté na nic nečekali, nechtěli nic podcenit a okamžitě kontaktovali místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí a provedli bezodkladná šetření. V průběhu těchto šetření zjistili, že dítě skutečně vykazuje mnohočetná zranění. Dítě bylo proto okamžitě převezeno k provedení nezbytných vyšetření do zdravotnického zařízení. Současně kriminalisté zahájili úkony trestního řízení.
„Na případu jsme od samého počátku s kolegy z Třebíče spolupracovali a z důvodu věcné a místní příslušnosti jsme si jej převzali k dalšímu prověřování, protože obětí možné trestné činnosti bylo nezletilé dítě. Současně jsme zadrželi muže, který byl důvodně podezřelý, že dítěti skutečně ubližuje,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Kubiš, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Při důkladném prověřování se kriminalistům podařilo prokázat, že muž miminko opakovaně fyzicky napadal, a to minimálně po dobu posledních několika týdnů. Miminko opakovaně udeřil na různé části jeho tělíčka a opakovaně s miminkem silně třásl. Tímto jednáním holčičce způsobil různá zranění, tržné rány, oděrky, krevní výrony v obličeji i zlomeniny kostí a žeber. Muž se k jednání přiznal. Krajští kriminalisté s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu prověřování, zejména s ohledem na závěry z předběžné soudně lékařské zprávy ke zranění miminka, muže obvinili ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví ukončeného ve stadiu pokusu.
„Prověřování a poté vyšetřování tohoto velice závažného případu, kde se obětí stalo teprve osmiměsíční miminko, otřáslo i zkušenými vyšetřovateli našeho oddělení. K rychlému objasnění případu přispěla velice úzká a kvalitní spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, soudního znalce z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, stejně jako týmu nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde bylo dítě hospitalizováno,“ dodává plk. Mgr. Pavel Kubiš.
Kriminalisté se při prověřování případu zabývali také otázkou, proč matka holčičky svému partnerovi nezabránila v jeho jednání. Na základě předběžného opatření soudu bylo dítě z péče matky odebráno. Až do ukončení vyšetřování nebudeme k tomuto případu poskytovat žádné podrobnější informace a průběh vyšetřování nebudeme nijak komentovat.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
12. únor 2026