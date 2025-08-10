Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Muže bez přístřeší měli v Karviné napadnout dva mladiství
Kriminalisté je obvinili ze spáchání provinění těžkého ublížení na zdraví.
V polovině srpna před půlnoci přijali karvinští policisté oznámení o napadení osoby. Policistům, kteří přijeli na místo události, svědek uvedl, že slyšel volání o pomoc. Když došel k místu, odkud se volání ozývalo, nalezl sedícího zkrvaveného muže. Ten policistům uvedl, že ze spaní jej probudily kopance a rány dřevěnými klacky. Útok byl rychlý, bez varování a slovních vyhrůžek. Zmohl se pouze na to, že si rukama chránil hlavu. Neměl čas všimnout si, jak útočníci vypadali. Věděl pouze, že byli dva. Na místě byli také zdravotníci, kteří napadeného muže převezli k ošetření do nemocnice.
Do prověřování byli zapojeni policisté obou karvinských obvodních oddělení a kriminalisté. Vyhodnocením dostupných informací, výpovědí svědků, kamerových záznamů a dalších indicií byli ustanoveni možní podezřelí. Měli jimi být dva mladiství. Pečlivá práce, osobní znalost a součinnost všech zainteresovaných policistů brzy „nesla ovoce“. Podezřelí, mladíci ve věku 16 a 15 let, byli následně vypátrání.
Komisař 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná mladé muže obvinil ze spáchání provinění těžkého ublížení na zdraví. Obvinění spáchání skutku nepopírali. Jelikož v případě postihu mladistvých pachatelů jsou trestní sazby poloviční, mohou být odsouzeni až na pět let. Trestní stíhání staršího z dvojice je vedeno vazebně.
por. Mgr. Daniela Vlčková
8. 10. 2025