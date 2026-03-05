Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž zneužil partnerčiny údaje
Naboural se do její datové schránky, zakládal účty a sjednával půjčky bez jejího vědomí.
Soud minulý týden poslal do vazby osmačtyřicetiletého muže z Prahy, kterého žďárští kriminalisté obvinili z osmi trestných činů. Svým jednáním způsobil škodu za téměř 240 tisíc korun. Muži hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.
Muž zneužil zamilovanosti své partnerky, kdy přibližně během roku a půl na její jméno, bez jejího vědomí sjednal několik nebankovních úvěrů a půjček. Zpočátku je splácel, postupně se ale dostal do finančních potíží. Situaci se snažil řešit dalšími půjčkami, které používal k částečnému uhrazení těch předchozích, čímž vytvořil dluhovou spirálu. Události začaly vyplouvat na povrch, jejich vztah skončil. Ženě ze Žďárska následně začaly chodit výzvy k uhrazení dlužných částek i oznámení o zahájení exekučních řízení, a právě tehdy zjistila, do jak vážné situace se dostala. S bývalým partnerem se snažila domluvit, kdy jí dlouhou dobu sliboval, že dá vše do pořádku, ale to se nestalo. Navíc ji začal vydírat, že jestliže se obrátí na policii, přestane plnit své závazky a dluhy bude muset uhradit sama, neboť veškeré půjčky jsou vedené na její osobu. Žena byla nucena vzniklou situací i část dluhů uhradit sama, neboť hrozilo, že přijde o bydlení.
Žďárští kriminalisté začali složitý případ důkladně a pečlivě prověřovat. Zjistili, že muž se naboural do datové schránky ženy, odkud komunikoval jejím jménem s různými institucemi. Založil falešný email, který používal při komunikaci se společnostmi. Na její jméno založil několik běžných účtů u různých bankovních společností, kopie jejích dokladů využíval při sjednávání půjček, úvěrů, operativního leasingu a dalších. Navíc kriminalisté zjistili, že muž podnikal bez potřebného živnostenského oprávnění, kdy jezdil pro rozvážkovou společnost, kdy mu bylo vyplaceno téměř 250 tisíc korun.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Osmačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dále ze sedmi přečinů, jako úvěrový podvod, poškození cizích práv, vydírání, neoprávněné podnikání, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovaných v soukromí, podvodu a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému a nosiči informací,“ řekl mjr. Ing. Bc. Josef Švoma, vedoucí oddělení hospodářské kriminality.
Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
por Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
5. března 2026