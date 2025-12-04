Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž z Rychnovska přišel o téměř dva a půl milionu
Z přivýdělku podvod - psaní recenzí hotelů z domova a provize v eurech.
Rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se od včerejšího dne zabývají oznámeným podvodem, kdy poškozený 44letý muž místo slibovaného výdělku přišel o miliony korun.
Muži měla být prostřednictvím sociálních sítí nabídnuta online brigáda za vytváření recenzí hotelů, ze kterých mu první měsíc byly vypláceny pravidelné provize v eurech na kryptoměnový účet. Další výplata provizí již ale byla podmíněna dosažením určité hranice, kterou měl poškozený dorovnávat do kryptopeněženky z vlastních zdrojů. Hranice pro výplatu provize však neustále podvodník navyšoval, a tak během tří měsíců poškozený odeslal celkem 100.000 EUR. Díky zaslaným vlastním finančním prostředkům tak poškozený dosáhl na hranici k výplatě slibované provize, žádné finance však dosud neobdržel.
Kriminalisté tak ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což v případě pravomocného odsouzení neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.
Podvodníci neustále hledají nové způsoby, jak připravit občany o peníze. Využívají psychický nátlak, strach, nutí oběti, aby jednali rychle a bez rozmyslu, ale také informují o lákavých nabídkách rychlého zisku. Každý den se objevují nové případy, kdy lidé přicházejí i o celoživotní úspory.
A jak se chránit?
- Odmítejte nabídky práce, zejména pokud slibují vysoký zisk za „minimální úsilí“.
- Nikdy neposílejte vlastní peníze za účelem „odblokování“ čehokoliv.
- Nedůvěřujte anonymním kontaktům na sociálních sítích.
4. prosince 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová