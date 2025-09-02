Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž z Rychnovska naletěl při seznamce
Role podvodníků se otočily, tentokrát byla na zahraniční misi žena.
Policisté na Rychnovsku za posledních 5 dní evidují dalších 12 oznámených podvodů, při kterých poškození přišli i o statisíce korun. Jedním z nich je i případ, který nám oznámil 54letý muž, kterého podvodníci připravili o více než půl milionu korun při online seznamování.
Již třetí den od založení inzerátu se 54letému muži ozvala osoba, která se vydávala za 37letou dánskou pracovnici OSN na misi v Sýrii. Komunikovali spolu výhradně písemně emailem. Po třech dnech dopisování mu Laura sdělila, že by za ním chtěla do Česka přijet a požádala ho o laskavost. Ta měla spočívat v zaplacení za úschovu a následný převoz uloženého zavazadla z Londýna do České republiky. Zavazadlo mělo ukrývat důležité dokumenty, peníze a 10 kg zlatých prstenů, které si u společnosti měla uložit ještě před jejím odjezdem na misi.
Po pár dnech muži přišel mail od zahraniční společnosti s pokyny k několika platbám, které provedl, ale až poté, co zažádal ve své bance o úvěr ve výši 600.000 Kč. Na provedení plateb měla dohlížet další osoba ze zahraniční společnosti, která muže instruovala prostřednictvím aplikace WhatsApp.
Další požadavek spojený s údajným proclením balíčku již odmítl uhradit z důvodu nedostatku peněz.
Nakonec podvedený muž sebral odvahu a svěřil se rodinnému příslušníkovi, který ho utvrdil v tom, že se stal obětí podvodu a případ policistům oznámil.
Policisté důrazně a opakovaně varují veřejnost před nebezpečnými podvody, které se neustále šíří. Jejich pachatelé jsou často velmi přesvědčiví, používají falešné identity a různé příběhy, aby si získali důvěru a následně vylákali vysoké částky peněz. To je totiž to jediné, o co jim jde, o vaše peníze.
- Nikdy neposílejte peníze osobám, které osobně neznáte!
- Buďte obezřetní při komunikaci s lidmi, kteří se vyhýbají osobnímu kontaktu a komunikují pouze písemně!
- Vše si dobře promyslete nebo se poraďte s blízkými!
- Nepodléhejte nátlaku a nenechte se zmanipulovat!
2. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová