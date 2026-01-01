Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Muž z fotografie by mohl přispět k objasnění případu
Poznatky k totožnosti volejte na linku 158.
Brněnští policisté se od druhé poloviny května zabývají případem úmyslného poškození osobního vozidla značky Škoda Kodiaq. Dosud neznámý pachatel vůz poškrábal po celé délce levé strany, škoda dosahuje téměř třiceti tisíc korun. Automobil byl v době incidentu zaparkován na náměstí 28. října v blízkosti vstupu na chodník.
Policisté provedli ohledání místa činu a opakovaně prověřovali okolí události. Přes veškerá dosavadní šetření se však pachatele zatím nepodařilo ztotožnit. V rámci prověřování případu policisté zjistili, že důležité informace k poškození vozidla by mohl poskytnout muž zachycený na fotografii. Obracejí se proto na něj s výzvou, aby se přihlásil na tísňové lince 158.
Stejně tak uvítají jakékoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti tohoto muže. Veškeré poznatky mohou občané sdělit rovněž prostřednictvím linky 158.
por. David Chaloupka, 5. srpna 2026