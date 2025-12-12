Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Muž vybíral peníze na charitu
Při útěku z prodejny poškodil dveře a skončil v policejní cele.
Dne 4. prosince letošního roku v dopoledních hodinách v jednom z obchodů ve Stříbře se 39letý muž vydával za zástupce neziskové organizace a pod záminkou zajištění finanční pomoci pro neslyšící a tělesně postižené osoby a pro děti v nouzi se snažil vylákat finanční hotovost ze zákazníků prodejny. Jeho jednání si všiml policista, který ve svém osobním volnu v prodejně nakupoval. Muži prokázal svou příslušnost k policii a požádal ho o předložení dokumentů potřebných pro tuto činnost. Muž požadované listiny nepředložil a místo toho se dal na útěk ven z prodejny. Vstupní posuvné dveře, které se automaticky otevírají na fotobuňku, však na jeho rychlý pohyb včas nezareagovaly a muž do nich prudce narazil. Poškodil dveře i jejich skleněnou výplň, čímž způsobil škodu ve výši 50 tisíc korun.
V útěku pokračoval dál, až jej policista, který si ho jako první všiml, zadržel na nedaleké komunikaci. Poté ho předal kolegům, které na místo přivolal. Ti muže umístili do policejní cely a následně mu sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
por. Bc. Iva Vršecká
12. prosince 2025