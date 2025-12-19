Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Muž v toxické psychóze poškodil dvě vozidla
Policejní komisařka Městského ředitelství policie Plzeň zahájila trestní stíhání šestadvacetiletého muže, kterého obvinila ze spáchání přečinu opilství. Podle dosud zjištěných skutečností se muž úmyslnou konzumací alkoholu a užitím psychotropní látky přivedl do stavu toxické psychózy, kdy nebyl schopen ovládat své jednání.
K prvnímu incidentu došlo v úterý 5. srpna 2025 kolem čtvrté hodiny ráno v Plzni, v ulici Lindauerova. Muž zde náhle vstoupil do vozovky přímo do jízdního pruhu, kudy projížděla osobní vozidla. Jednašedesátiletá řidička osobního automobilu značky Renault Clio musela na nečekanou překážku ve vozovce okamžitě reagovat a své vozidlo zpomalit. Této situace však muž využil a skočil na kapotu jejího auta. Tím způsobil na vozidle několik důlků a škrábanců, navíc na straně spolujezdce ulomil stěrač.
Jeho nebezpečné jednání pokračovalo přibližně o dvacet minut později v ulici U Prazdroje. Na autobusové zastávce městské hromadné dopravy bez jakékoliv předchozí záminky přistoupil ke služebnímu vozidlu Policie České republiky a rukou sevřenou v pěst opakovaně udeřil do pravého předního světlometu, který tím poškodil.
Další útok již nepokračoval. Muže na místě zadržela policejní hlídka a jeho jednání tak bylo ukončeno. Na obou vozidlech vznikla celková škoda ve výši přibližně 25 tisíc korun.
Obviněný si byl vzhledem k dlouhodobému užívání návykových látek vědom jejich účinků na svůj organismus i chování. Přesto se jejich požitím úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, ve kterém se dopustil činů jinak trestných – poškození cizí věci a výtržnosti na místě veřejnosti přístupném.
por. Michaela Raindlová
