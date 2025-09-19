Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž v Tachově střílel z plynové pistole

Kriminalisté ho zadrželi a obvinili z přečinů nebezpečného vyhrožování a z výtržnictví. 

Tachovští kriminalisté se zabývají případem, ke kterému došlo v uplynulých dnech. Na linku 158 přijali policisté oznámení, že v Tachově v ulici Prokopa Velikého došlo okolo 22. hodiny ke střelbě. Neznámý muž zde křičel, bouchal do skleníku a následně několik svědků uslyšelo rány, které připomínaly střelbu. Toto jednání vyrušilo také psy, kteří začali štěkat, jejich majitel vyšel ze svého bytu na balkon a muže okřikl. Ten na něj namířil zbraň. Muž se z obavy o svůj život vrátil do bytu a přivolal policisty. Neznámý muž mezitím z místa odešel a policisté po něm začali okamžitě pátrat. Pátrací akce se zúčastnili policisté pořádkové policie, dopravní policie, speciální pořádková jednotka i zásahová jednotka.

Při ohledání místa, ze kterého muž střílel, nalezli policisté na zemi plynovou zbraň, kterou zajistili. Po zhruba dvou hodinách se jim muže podařilo vypátrat a zadržet. Provedli u něj dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem 0,91 promile, test na jiné návykové látky byl negativní.

Zadržený 35letý muž strávil noc v policejní cele a následující den policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání pro přečin nebezpečného vyhrožování a přečin výtržnictví. Případem se kriminalisté nadále zabývají.

por. Bc. Iva Vršecká
19. září 2025

