Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Muž v Rokycanech okradl 91letou seniorku
Z lupu se však neradoval dlouho, zhruba za čtvrt hodiny byl policisty zadržen a umístěn do policejní cely.
K incidentu došlo v úterý krátce po poledni v jednom z rokycanských bister. Muž si tam vyhlédl sedící ženu a v době, kdy se z místa vzdálila, vytáhl z kapsy jejího kabátu přehozeného přes židli mobilní telefon a vložil jej do svého batohu. Po příchodu zpět zjistila, že v kabátu mobilní telefon nemá, a tak po obsluze požadovala přivolání policejní hlídky. Pachatel chtěl po tomto zjištění místo co nejdříve opustit, ale nejprve rukou odstrčil poškozenou ženu, následně i zaměstnankyni bistra a z místa utekl. Po podezřelém muži samozřejmě začaly pátrat všechny dostupné hlídky a jeden z rokycanských psovodů ho přibližně za 15 minut zadržel na rokycanském náměstí za pomoci donucovacích prostředků. Osmatřicetiletý muž měl pozitivní dechovou zkoušku s výsledkem více než 1,5 promile alkoholu v dechu a po potřebných úkonech byl převezen do policejní cely v Plzni. Následující den mu rokycanští policisté sdělili podezření ze spáchání krádeže dle paragrafu 205 odstavec 1 písmeno c), tedy že se bezprostředně po činu pokusil uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí. Nic pak už nebránilo tomu, aby o den později stanul před soudcem Okresního soudu v Rokycanech.
por. Bc. Ondřej Hodan
5. prosince 2025