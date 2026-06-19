Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Muž v Králově Dvoře ohrožoval sousedy zbraní a střílel na policisty
Sám si následně vzal život.
Berounští a krajští policisté se od včerejšího podvečera zabývají případem střelby v Králově Dvoře na Berounsku.
Krátce po 18:30 hodině jsme na tísňové lince přijali oznámení o muži, který měl v Králově Dvoře vyhrožovat sousedům se střelnou zbraní a ohrožovat je. Ti se před ním ukryli, uzamkli a celou věc oznámili na linku 158. Muž pak měl v okolí několikrát vystřelit, zřejmě do vzduchu. Na místo okamžitě vyrazily všechny dostupné policejní hlídky, přičemž první z nich dorazila do tří minut od přijetí oznámení.
Po příjezdu policistů podezřelý 70letý muž několikrát vystřelil směrem k policistům a následně se ukryl v domě. Policisté z bezpečnostních důvodů ihned uzavřeli okolí domu a přilehlé ulice, aby zajistili bezpečí dalších obyvatel.
Na místě bylo přítomno celkem 13 policejních hlídek, vrtulník, který situaci monitoroval, další složky integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i středočeská zásahová jednotka. Ta následně provedla zákrok, vstoupila do domu a muže nalezla bez známek života. Senior si před jejich vstupem vzal život.
Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že muž legálně držel krátkou střelnou zbraň. S touto zbraní několikrát vystřelil a následně zbraň obrátil i proti sobě.
Vzhledem k závažnosti celého případu si celou věc převzali středočeští krajští kriminalisté, kteří prověřují veškeré okolnosti události, stejně tak motiv podezřelého muže. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a přečinu nebezpečného vyhrožování.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. června 2026