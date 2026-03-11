Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž v Jičíně řídil s více než 2,5 promilemi
V minulosti už byl za jízdu v opilosti odsouzen.
Dopravní policisté z Jičína ukončili zkrácené přípravné řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a předali spis Okresnímu státnímu zastupitelství.
V druhé polovině měsíce únor ve večerních hodinách policisté prováděli hlídkovou činnost v obci Jičín. Na jednom z kruhových objezdů si všimli vozidla značky Škoda, které se nacházelo přední částí na středovém ostrůvku kruhového objezdu a jehož řidič v době příjezdu hlídky vozidlo vyprostil a odjížděl. Hlídka se rozhodla následně vozidlo zastavit a provést silniční kontrolu. Za volantem byl ztotožněn 36letý muž, u kterého byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 2,56 promile.
Řidič se k požití alkoholu před jízdou doznal, policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi mu na místě řidičský průkaz, k žádné škodě na majetku nedošlo.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Muž byl za obdobné jednání již v minulosti odsouzen.
Alkohol za volant nepatří. Už malé množství zpomaluje reakce a zhoršuje schopnost správně vyhodnotit dopravní situaci. Při hodnotách nad 2 promile je řízení extrémně nebezpečné a řidič ohrožuje sebe i ostatní. Každý, kdo usedá za volant pod vlivem, riskuje nejen trest, ale především lidské životy.
11. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský