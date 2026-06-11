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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Muž utekl z psychiatrické nemocnice

Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po osmapadesátiletém muži, který v úterý v pozdních večerních hodinách utekl z nedobrovolné léčby v Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Hledaný muž je pravidelným uživatelem inzulinu, neorientuje se v čase a prostoru a může být zmatený. Bez pravidelné medikace může být v ohrožení života. Zdravotníci uvedli, že hledaný pacient může být nebezpečný zejména sobě, nicméně nelze vyloučit, že se jeho chování změní. 
Vzhledem k tomu, že může být muž ohrožen na životě a jedná se o potencionálně nebezpečnou osobu, prosíme veřejnost o pomoc při jeho vypátrání. 
Popis: Hledaný je přibližně 175 cm vysoké hubené postavy, má krátké šedé vlasy a nosí dioptrické brýle.  Na sobě měl naposledy bílé pruhované triko, maskáčové kalhoty.
Jakékoliv informace o pohybu hledaného pacienta prosím oznamte na linku 158. 
mjr. Eva Kropáčová
11.6.2026

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