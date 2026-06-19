Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž úmyslně zakládal požáry
Kriminalisté ho obvinili z přečinu poškození cizí věci.
Pelhřimovští kriminalisté na začátku tohoto týdne obvinili šestadvacetiletého muže ze spáchání přečinu poškození cizí věci, neboť má na svědomí sérii úmyslně založených požárů na Pelhřimovsku a okolí.
Muž měl od začátku letošního roku na různých místech, převážně na Pelhřimovsku, úmyslně zakládat požáry. K jednomu z posledních případů došlo ve čtvrtek 11. června ve večerních hodinách. Muž přijel na kole k dřevěnému seníku na území obce Horní Ves, kde pomocí běžného plynového zapalovače založil požár. Následkem jeho jednání začal hořet seník i přibližně čtyřicet balíků sena uskladněných uvnitř objektu. Při svém protiprávním jednání se podezřelý zaměřoval především na lesní a travní porosty.
Policisté začali jednotlivé případy pečlivě prověřovat a kriminalistům se postupně podařilo přijít na stopu podezřelého. Muže následně vypátrali a převezli na policejní služebnu. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání šestadvacetiletého muže. „Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ řekl mjr. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, muž v minulosti nebyl soudně trestán.
Obviněný se k požárům doznal, jak uvedl, byl ve velkém stresu a požáry zakládal, aby „utekl“ před každodenními starostmi. Po provedení nezbytných procesních úkonů byl propuštěn na svobodu. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
19. června 2026