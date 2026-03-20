Muž týral svou partnerku i její matku
Agresivní muž čelí obvinění ze spáchání dvou trestných činů.
Kriminalisté rozšířili trestní stíhání padesátiletého muže, který svoji agresi zaměřil na svou partnerku a její matku. Vůči ženám se choval útočně, napadal je, psychicky i finančně je týral a vyhrožoval jim. Policisté ho ze společného domu na Jihlavsku vykázali a obvinili ze spáchání trestného činu. Obviněný muž ale následně opakovaně porušil zákaz svoji partnerku kontaktovat, aktuálně tak čelí obvinění ze spáchání druhého trestného činu.
V únoru přijali policisté v dopoledních hodinách na tísňovou linku oznámení o muži, který byl velmi agresivní, vyhrožoval ženám, se kterými bydlel, a ty tak z něho měly strach. Na místo vyjeli okamžitě policisté. Ke zranění nedošlo. Muž byl značně opilý a vzniklo podezření, že zkonzumoval blíže nezjištěný druh a množství léků. Přivolali proto zdravotnickou záchrannou službu. U muže policisté při dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,53 promile alkoholu. Zdravotníci muže odvezli na vyšetření do nemocnice. Policisté prováděli šetření a zjistili, že muž svou partnerku a její matku dlouhodobě týrá. Shromáždili informace a rozhodli o vykázání muže ze společného obydlí, včetně jeho bezprostředního okolí. (Následně bylo soudem vydáno předběžné opatření s prodloužením doby vykázání, na základě kterého se muž opět musel zdržet setkání se ženami a kontaktu s nimi).
Prověřování závažného případu převzali jihlavští kriminalisté, kteří shromažďovali důkazy. V polovině února zahájil policejní komisař trestní stíhání padesátiletého muže. „Muž byl obviněn ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, přičemž čin spáchal na dvou osobách,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Muž byl obviněn z toho, že obě ženy přibližně od podzimu roku 2023 ve společném domě týral, a to zejména psychicky. Jeho chování se výrazně zhoršovalo s požíváním alkoholu, četnost a intenzita útoků se postupně zvyšovala. Ženy vulgárně slovně urážel, vyhrožoval jim násilím, bránil jim, aby se vzájemně vídaly, a napadal je také fyzicky, svou partnerku téměř denně ponižoval a omezoval ji v jídle.
V době od pátku 20. února do konce minulého týdne se ale muž opakovaně snažil svoji bývalou partnerku telefonicky kontaktovat. Posílal jí desítky textových zpráv převážně s osobním obsahem, dále soubory a odkazy. Ve svém jednání nepřestal, ani po opakovaném upozornění ženy, že tak činit nesmí, a soustavně zákaz kontaktu s ní porušoval.
Na začátku týdne kriminalisté padesátiletého muže zadrželi v jihlavském ubytovacím zařízení a směřoval na policejní oddělení. Policejní komisař rozšířil jeho trestní stíhání o obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zároveň byl poučen o vazebních důvodech.
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
20. března 2026