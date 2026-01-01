Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Muž stál za zábradlím, zachránili ho kolemjdoucí
Všímavost je v podobných situacích klíčová. [VIDEO]
Všímavost a pohotová reakce náhodných kolemjdoucích pomohly před několika dny v Brně zachránit lidský život. Krátce před desátou hodinou večer si lidé na mostě přes Sportovní ulici všimli muže stojícího za zábradlím. Na tísňovou linku okamžitě zamířilo hned několik oznámení. Svědci se zároveň snažili s mužem komunikovat a přesvědčit ho, aby se vrátil zpět do bezpečí.
Na místo mezitím dorazily policejní hlídky, které si vyjednávání převzaly. Jednání s rozrušeným mužem nebylo jednoduché a trvalo několik minut. Nakonec se ho ale podařilo přesvědčit, aby přelezl zpět. Následně si ho do péče převzali zdravotníci, kteří ho odvezli do nemocnice.
Policisté oceňují především přístup kolemjdoucích. Právě jejich rychlá reakce, ochota pomoci a snaha s mužem komunikovat do příjezdu hlídek sehrály klíčovou roli. Podle všeho tak přispěli k záchraně jeho života.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 11. dubna 2026.