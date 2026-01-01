Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Muž skončil po napadení teleskopickým obuškem v nemocnici.
Incident se odehrál v České Lípě u rybníka v Dubici mezi bezdomovci.
Koncem června ve večerních hodinách vyjížděla zdravotnická záchranná služba k rybníku Dubice II v České Lípě, kde 33letý muž surově napadl svého vrstevníka. Oba se pohybují v českolipské komunitě bezdomovců. V době incidentu byli pod vlivem alkoholu a jejich osobní neshody vyeskalovaly natolik, že jeden z nich udeřil protivníka pravděpodobně klackem nebo prknem do zad a obličeje. Když se druhý muž začal bránit, vzal na něj agresor teleskopický obušek, kterým mu zlomil žebro. Kromě toho mu předchozím útokem způsobil mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje.
Napadenému přivolal pomoc jiný bezdomovec. Po útočníkovi se po incidentu slehla zem a kriminalisté ho vypátrali až po několika dnech. Jeho teleskopický obušek, který měl u sebe údajně na obranu, zajistili nejen jako důkazní prostředek trestního řízení, ale také za účelem soudního jednání o uložení trestu propadnutí věci.
Poškozený je hospitalizovaný v nemocnici a útočník s bohatou kriminální minulostí se sklony k agresivnímu jednání se v této souvislosti zodpovídá z přečinů ublížení na zdraví a z výtržnictví.
9. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková