Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Muž si záměrně vybral mateřskou školku
Žatečtí policisté společně s kriminalisty objasnili případ vloupání do vozidla před mateřskou školou v Žatci.
Jedna z maminek u mateřské školy se přesvědčila, že AUTO NENÍ TREZOR. Ponechala totiž své vozidlo s osobními věcmi na sedadle a odešla odvést dítě do budovy školky. Této krátké chvíle měl využít tou dobou neznámý pachatel, který do vozidla vnikl za pomoci bezpečnostního kladívka. Následně odcizil dámskou kabelku s hotovostí, platebními kartami a mobilními telefony. Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 21 tisíc korun.
Kriminalisté operativně pátracími prostředky zjistili, že krátce před spácháním skutku zaparkovalo v blízkosti místa činu osobní vozidlo, ze kterého vystoupil muž, a ten si odkráčel do předmětné ulice. Nedlouho poté byl slyšet zvuk tříštění skla a tentýž muž měl z ulice utíkat zpět k vozidlu. Podle zkušeného kriminalisty přitom držel v ruce pravděpodobně i odcizenou dámskou kabelku.
Policisté následně zahájili pátrání po totožnosti dotyčného muže. Vyšetřování však zpočátku komplikovala skutečnost, že vozidlo nebylo registrováno na osobu, která jej v době skutku skutečně řídila. Proto následující den vozidlo vypátrali policisté z oddělení hlídkové služby i s jeho řidičem. Zjistili přitom, že muž má uložen zákaz řízení motorových vozidel a jeho podoba zjevně odpovídá osobě zachycené na kamerových záznamech ze Žatce. Při následném výslechu se recidivista z Ústí nad Labem ke skutku přiznal. Uvedl také, že si místo vybral záměrně, protože rodiče před mateřskými školami věnují větší pozornost svým dětem než osobním věcem.
Nyní devětačtyřicetiletému muži klade vrchní inspektorka za vinu spáchání trestných činů krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě uznání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na dobu dvou let.
7. července 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje