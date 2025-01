Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž seděl na parapetu

MOSTECKO - Policisté zachránili život.

Policisté mostecké hlídkové služby zachránili lidský život. V dopoledních hodinách vyjížděli k muži, který seděl v okně v sedmém patře a chtěl svůj život ukončit. Konkrétní místo nebylo zprvu přesně určeno. Mělo jednat o společné prostory panelového domu v ulici Česká nebo Albrechtická. Díky dobré komunikaci policistů, operačního střediska a oznamovatelky se podařilo místo rychle najít. Hlídka po schodech vyběhla do nejvyššího patra a ihned navázala s mužem komunikaci. Ten opravdu seděl v otevřeném okně na parapetu. Slova volili policisté opatrně s lidským a profesionálním přístupem. Muž ale mluvit odmítal. V okně se jen hýbal a rozhlížel se. Nakonec ale s rozpravou souhlasil a policisté se mohli přiblížit. Jiná hlídka mezi tím vytvořila pod oknem na ulici bezpečný perimetr. Několikrát zasahující policisté žádali muže, aby sestoupil. Stále nechtěl. Byla to velmi nebezpečná situace a byla důvodná obava, že může nešťastník z parapetu sklouznout nebo opravdu skočit dolů. Nebyl čas se moc rozmýšlet. Policisté se opatrně k muži přiblížili, uchopili ho a strhli z okna do bezpečného prostoru. Důvodem tohoto nešťastného jednáním mohly být špatné rodinné vztahy. Zachráněného si převzali do své péče přivolaní záchranáři, kteří ho převezli do nemocnice. Díky rychlému zásahu, profesionalitě a skvělému okamžitému rozhodnutí policistů se tak podařilo zabránit zmaření lidského života.

Video ze zákroku je možné stáhout na této adrese:

https://www.uschovna.cz/zasilka/RCAA87S2YSWAAR7H-LUH/

17. ledna 2025

