Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Muž se ženou prodávali pervitin
Obviněný muž drogy vyráběl.
Kriminalisté dopadli muže a ženu, kteří distribuovali na Jihlavsku pervitin. Muž drogy nejméně v deseti případech vyrobil. Dvojici zadrželi a při domovní prohlídce zajistili mimo jiné chemikálie a předměty určené k výrobě pervitinu. Muž i žena jsou obviněni z trestného činu, za který jim hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
Dopadnout oba podezřelé se kriminalistům podařilo na základě velmi dobré operativní činnosti. Minulý týden dvaačtyřicetiletého muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi v obci na Třešťsku, když byl ráno na vlakové zastávce. S pouty na rukou směřoval do jihlavské policejní cely. Ve stejný den zadrželi kriminalisté také šestatřicetiletou ženu, která byla v domě, kde s mužem žijí.
V rodinném domě provedli kriminalisté domovní prohlídku. Zajistili chemikálie, rostliny konopí i usušenou marihuanu, obaly s krystalickou látkou a dalšími různými látkami a tekutinami.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou zadržených. „Muž a žena jsou obviněni ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl por. Mgr. Petr Varjassy, komisař oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestaný za různorodou trestnou činnost, včetně drogové. Odpykal si i trest odnětí svobody. Také obviněná žena má už za sebou zkušenost s trestním řízením v souvislosti s drogovou trestnou činnost, od soudu odešla s podmíněným trestem odnětí svobody. Oba jsou sami uživatelé drog.
Muž je obviněn z toho, že si opatřil předměty, chemikálie a prekursory a v období od začátku roku nejméně v deseti případech vyrobil drogu pervitin. Docházelo k tomu na různých místech. Získal tak přibližně dvacet gramů drog, které z části prodával dalším lidem, z části užil pro svoji potřebu a část dával své partnerce. Žena pervitin užívala a také drogy dále distribuovala. Pervitin prodávali lidem v Jihlavě, Třešti a okolních obcích.
Po provedení nezbytných úkonů byl obviněný muž i žena ze zadržení propuštěni a jsou stíháni na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
16. října 2025