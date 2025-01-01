Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Muž se zbraní v obchodním centru – policisté zasáhli včas
Rychlý a profesionální zásah mají za sebou policisté prvosledové hlídky z Ústí nad Labem.
Policejní hlídka oddělení hlídkové služby byla kolem páté hodiny odpoledne operačním důstojníkem vyslána do jednoho z obchodních center v městské části Krásné Březno. Na linku 158 totiž přišlo oznámení o muži, který se v prostorách centra pohybuje se zbraní v ruce. Podobné oznámení je vždy bráno s nejvyšší vážností. Policisté na nic nečekali, oblékli si taktické vesty a vyrazili na místo. Na místě je kontaktovali zaměstnanci jedné z prodejen, kteří uvedli, že muž odešel do jiné části centra. Hlídka se okamžitě přesunula ke zmíněné prodejně, kde u vchodu spatřila podezřelého muže se zbraní v ruce. Policisté na něj za použití zákonných výzev a hrozby střelnou zbraní zakřičeli, aby zbraň odhodil a lehl si na zem s rukama před sebou. Muž zpočátku na výzvy nereagoval – zůstal stát, držel zbraň v ruce a jen mlčky hleděl na hlídku. Až po opakovaných výzvách nakonec zbraň odhodil, lehl si na zem a nechal se zajistit. Policisté mu nasadili pouta a eskortovali jej na služebnu. Po zajištění zbraně se ukázalo, že se jedná o airsoftovou pistoli. Tato skutečnost však nic nemění na závažnosti situace – v krizovém okamžiku je téměř nemožné rozeznat reálnou střelnou zbraň od repliky, a to nejen pro policisty, ale i pro vyděšené svědky události. V podobných případech rozhodují skutečně vteřiny. Nezáleží na tom, zda člověk hrozí nebo zbraň "jen" drží – už samotná přítomnost osoby se zbraní na veřejnosti vyvolává strach a paniku. Zadržený muž je v současné době podezřelý z přestupkového jednání. O případné sankci rozhodne příslušný správní orgán.
Ústí nad Labem 7. srpna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje