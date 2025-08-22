Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Muž se zbraní na ulici
Policisté zadrželi agresivního muže se zbraní na ulici.
Dramatické chvíle se odehrály poslední červencovou neděli na Jižním Městě, kde po ulici chodil muž se zbraní v ruce, byl agresivní a dokonce ze zbraně několikrát vystřelil. Na místo proto vyrazily prvosledové hlídky z pohotovostní motorizované a speciální pořádkové jednotky, aby situaci vyřešily. Po chvíli podezřelého vypátraly a zadržely za použití donucovacích prostředků. U zadržeého muže, který byl pod vlivem alkoholu, pak zajistily vzduchovou zbraň na kovové kuličky a více než 10 gramů marihuany.
Celý případ nyní řeší ve zkráceném přípravném řízení policisté z místního oddělení Jižní Město pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Zjistili totiž, že muž se zbraní je podezřelý z vyhrožování smrtí a několikrát vystřelil po poškozeném.Toho zasáhl do hýždí a střelbou také poškodil skleněnou výplň okna. V případě odsouzení mu tak hrozí až tříletý pobyt ve vězení.
Co se týká držení drog je muž také řešen ve zkráceném přípravném řízení pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
mjr. Jan Daněk
