Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Muž se vydával za kurýra
Hrozí mu až šestiletý pobyt za mřížemi.
Žďárští kriminalisté minulý týden zadrželi muže, který si přijel převzít finanční hotovost od poškozeného, jenž se stal obětí podvodu s falešnými investicemi do kryptoměn. Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu a hrozí mu až šestiletý pobyt za mřížemi.
Vše začalo koncem srpna, když poškozený třiapadesátiletý muž ze Žďárska uvěřil podvodnému videu s politikem Andrejem Babišem, které bylo vytvořeno zřejmě prostřednictvím umělé inteligence. Video, šířené na sociálních sítích, vyzývalo k výhodným investicím do kryptoměn. Muž na výzvu reagoval a prostřednictvím odkazu zaplatil vstupní poplatek. Krátce poté ho kontaktoval údajný zástupce investiční společnosti, který ho přesvědčil, aby investoval větší obnos peněz. Poškozený si proto v bance vzal půjčku, a peníze z ní odeslal na „investiční účet“. V podvržené aplikaci následně viděl, že se jeho investice rychle zhodnocuje. Na základě slibovaných zisků přesvědčil k investici i svou partnerku, která si rovněž vzala půjčku a peníze prostřednictvím partnera zaslala podvodníkům. Když poškozený muž spatřil, jak se jejich investice zhodnocují, rozhodl se peníze vybrat. Při pokusu o výběr zisku byl muž informován, že výplata prostředků je podmíněna uhrazením různých poplatků. Podvodníci mu sdělili, že peníze bude nutné předat kurýrovi, který si pro ně osobně přijede. Poškozený tak několikrát odevzdal finanční hotovost osobám, které se za kurýra vydávaly a sdělily předem domluvené heslo. Celkem přišli o více než jeden milion korun. Před dalším ohlášeným příjezdem kurýra však muž ztratil důvěru a obrátil se na policii. Policisté kurýra, který si přijel pro dalších 260 tisíc korun, minulý týden při předávce zadrželi.
Zadržený muž směřoval do policejní cely. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání. „Šestatřicetiletý muž z Prahy byl obviněn ze spáchání zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti,“ řekl vyšetřovatel por. Mgr. Milan Bizoň.
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Muž je stíhán na svobodě. Za trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody až na šest let.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
10. října 2025