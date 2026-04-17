Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Muž se před policií ukrývá

Policisté žádají veřejnost o pomoc s jeho nalezením. 

Pardubičtí policisté pátrají po muži obviněném z mravnostního trestného činu. V místě svého trvalého bydliště se již asi 2 měsíce nenachází a záměrně se před Policií ČR ukrývá. Je možné, že se pohybuje po celém území České republiky.

Hledaný je asi 168 cm vysoký, je štíhlé postavy a má světle hnědé krátké vlasy česané dozadu. Může nosit dioptrické brýle a na pravé tváři má červené znaménko.

Pokud jste tohoto muže kdekoliv viděli nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho vypátrání, volejte linku 158.

17. dubna 2026
por. Mgr. Dita Holečková

