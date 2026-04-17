Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Muž se před policií ukrývá
Policisté žádají veřejnost o pomoc s jeho nalezením.
Pardubičtí policisté pátrají po muži obviněném z mravnostního trestného činu. V místě svého trvalého bydliště se již asi 2 měsíce nenachází a záměrně se před Policií ČR ukrývá. Je možné, že se pohybuje po celém území České republiky.
Hledaný je asi 168 cm vysoký, je štíhlé postavy a má světle hnědé krátké vlasy česané dozadu. Může nosit dioptrické brýle a na pravé tváři má červené znaménko.
Pokud jste tohoto muže kdekoliv viděli nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho vypátrání, volejte linku 158.
17. dubna 2026
por. Mgr. Dita Holečková