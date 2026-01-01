Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Muž se měl vloupat do skladu svého zaměstnavatele
Policisté z Lovosic objasnili vloupání do skladu, podezřelému nyní hrozí dva roky vězení.
Policisté z obvodního oddělení Lovosice se v uplynulých dnech zabývali případem podezřelého muže, který se měl koncem dubna letošního roku vloupat do skladovacího objektu ve městě. Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši přibližně 35 tisíc korun.
Podezřelý muž měl nejprve vylézt na střechu skladovací budovy, kde po vytlačení vyklápěcího okna vnikl do vnitřních prostor skladu. Uvnitř objektu měl prostory prohledat a nalézt v nich prodlužovací kabel a úhlovou brusku. Pomocí nalezené úhlové brusky se měl následně pokusit prořezat otvor do kovových vrat vedoucích ven ze skladu, aby si usnadnil vynášení připravených odcizených věcí. To se mu však nepodařilo.
Podezřelý proto použil prodlužovací kabel, který vyvedl ven vytlačeným oknem. Tímto oknem následně ze skladu vylezl a pomocí úhlové brusky z vnější strany měl přeřezat dva visací zámky na vstupních vratech skladu, kudy chtěl odcizené věci odnést.
Z těchto prostor měl následně odcizit dvě jízdní kola a klíče od vozidla.
Podezřelého muže se policistům z Lovosic podařilo vypátrat také díky spolupráci s majitelem objektu, u kterého byl podezřelý zaměstnán. Muž se měl ke krádeži svému zaměstnavateli dokonce i přiznat.
Policisté dále zjistili, že muž se měl tohoto jednání dopustit i přesto, že byl v posledních letech za obdobnou trestnou činnost již odsouzen. Policisté mu proto sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
12. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje