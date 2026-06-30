Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Muž se během několika dnů vloupal do sedmi bytů
Plzeňští policisté objasnili sérii vloupání do bytů, ke kterým došlo v únoru letošního roku na několika místech v krajském městě. Vrchní inspektor obvodního oddělení Plzeň-střed sdělil podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody sedmapadesátiletému muži.
Podle dosud zjištěných skutečností měl podezřelý muž během několika dnů „navštívit“ hned čtyři bytové domy. Nejprve v Rooseveltově ulici poškodil vstupní dveře ke čtyřem bytům. Do jednoho z nich se vloupal a celý jej prohledal, žádné věci si však neodnesl. O několik minut později pokračoval v Kollárově ulici, kde postupně vnikl do čtyř dalších bytů. Ani zde nic neodcizil, za sebou však zanechal poškozené vstupní dveře.
O týden později se měl dopustit dalších dvou vloupání. V jednom z bytů odcizil mobilní telefon a parfém, v druhém pak finanční hotovost ve výši 40 tisíc korun.
Celkem se tak měl podezřelý vloupat do sedmi bytů, přičemž další čtyři byty se pokusil násilím otevřít, avšak bez úspěchu. Svým jednáním způsobil poškozeným celkovou škodu nejméně 57 tisíc korun, která zahrnuje jak poškození vstupních dveří, tak odcizené věci a hotovost.
Podezřelý se po spáchání skutků policistům nějakou dobu vyhýbal a jeho dopadení nebylo otázkou několika hodin. Ovšem díky pečlivé operativní činnosti kriminalistů Městského ředitelství policie Plzeň ve spolupráci s kolegy z obvodního oddělení Plzeň-střed se podařilo shromáždit potřebné poznatky a důkazy, muže vypátrat a následně mu sdělit podezření ze spáchání uvedených trestných činů. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
30. června 2026