Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Muž sdílel své intimní fotografie
Stal se obětí vyděrače, ten po něm chtěl peníze.
Na policisty z obvodního oddělení Čtyři Dvory se obrátil muž z Českobudějovicka, který se měl stát obětí vydírání. V dopoledních hodinách začal na jedné internetové stránce komunikovat s neznámou osobou vystupující jakok Petra či Petys27. Po krátké konverzaci se dohodli, že si spolu začnou psát prostřednictvím WhatsAppu. Vzájemně si vyměnili několik zpráv. Poškozený se nechal přesvědčit, aby zaslal druhé osobě fotografie svého přirození. V okamžiku, kdy intimní fotografie poslal, se stal terčem vydírání. Neznámý pachatel mu sdělil, že pokud mu nezašle 9 000 korun, tak jeho fotografie zašle všem jeho kontaktům na sociální síti Facebook. Muž v obavách o svou pověst zaslal ne celou částku, ale necelých 2 000 korun na bankovní účet, který mu vyděrač sdělil. Tím to však neskončilo, neznámý pachatel chtěl poslat další peníze. V tu chvíli se muž rozhodl kontaktovat policisty. Ti zahájili úkony trestního řízení ve věci vydírání. Pachateli v případě vypátrání a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.
Policisté varují, nikdy neposílejte své intimní fotografie neznámým osobám. Můžete se stát obětí vydírání! Ihned kontaktujte policii, pokud vás někdo bude vydírat. Policisté v rámci projektu KYBERRÁDCE upozorňují na nejčastější internetové podvody.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. června 2026